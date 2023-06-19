منها "موسوعة المشرق الإسلامى" بمكتبة الإسكندرية.. أجندة الدستور الثقافية

يحتشد اليوم الإثنين بالعديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

في الرابعة عصرا، وتحت عنوان “مناسك الحج”، تقيم مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، أمسية شعرية حول مناسك الحج، بمشاركة كلا من الشاعر أحمد مرسي، والشاعرة غادة صلاح الدين ومجموعة من الشعراء، يقدمون قصائد شعرية حول شعيرة الحج ومناسكها.

في سياق متصل، يسبقها في الثانية عشرة ظهرا، ندوة بعنوان “حياتي خط أحمر”، والتي تنظمها المكتبة بالتعاون مع جمعية سحر الحياة لأبطال مرض السرطان، وتشارك في اللقاء، الكاتبة حنان البهي، والكاتبة مها نور.

ــ موسوعة المشرق الإسلامي

وفي الواحدة ظهرا، تعقد بمكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية محاضرة بعنوان "موسوعة المشرق الإسلامي .. إنجاز علمي ومعرفي في التاريخ والحضارة الإسلامية"، يلقيها دكتور عبدالحميد حمودة؛ أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية وعميد كلية الآداب جامعة الفيوم سابقًا، وذلك بقاعة الوفود بالمكتبة.

وموسوعة المشرق الإسلامي، من تأليف دكتور عبد الحميد حسين حمودة، وتتكون من عشرة أجزاء تتناول بالبحث والتحليل التطور التاريخي لدول المشرق الإسلامي منذ قيامها، وعلاقة تلك الدول بالخلافة العباسية منذ مستهل القرن الثالث الهجري حتى مجىء الغزو المغولى للعالم الإسلامي، وتغطي الموسوعة تاريخ تلك الدول من كافة الجوانب السياسية والحضارية.

ــ حفل توقيع رواية “الهيولي”

وفي السادسة مساء، يشهد مركز الاستقلال الثقافي بمقره الكائن في ميدان التحرير، حفل توقيع ومناقشة رواية “الهيولي”، للكاتب دكتور طارق عثمان.

ويناقش الرواية كل من: دكتور جمال زهران، الناقدة منة الله حسن، القاص أحمد حلمي، وتدير اللقاء الكاتبة الروائية ريتا بربارة.

وفي السابعة مساء، تحتفل ورشة الزيتون الأدبية، بذكري ميلاد الكاتبة الراحلة نعمات البحيري، وإطلالة علي منجزها الإبداعي، بحضور أعضاء الورشة، تقدم الاحتفالية وتديرها الكاتبة مني رامز.

ــ حظ السلاحف بنادي سينما المرأة بالهناجر

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، أمسية جديدة من أمسيات نادى سينما المرأة، الذي ينظمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية .

حيث تعرض مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة وهي : "ما لا نراه" إخراج، أدهم يحيى، "حظ السلاحف" تأليف وإخراج بثينة الناصري، "امرأة تطل من النافذة" فكرة وإخراج مروة الشرقاوي، "حبيب" تأليف وإخراج شادي فؤاد.

يعقب عرض الأفلام ندوة تديرها الناقدة شاهندة محمد علي، والناقد إسلام أحمد علي بحضور صناع الأفلام.

ــ ضرب في مصر بالسناري

وفي السابعة مساء، يحتضن بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، لقاء جديد من سلسلة ندوات “ضرب في مصر”، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة. ويعقد اللقاء تحت عنوان “كيف نتلمس التاريخ خلف نقوش المسكوكات”، ويقدم اللقاء ويتحدث فيه الباحث التاريخي محمد عبد الحميد الملاح.

ــ ايجيبتولوجي بالعربي في المنيرة

وفي الخامسة عصر، يعقد بالمركز الثقافي الفرنسي بالمنيرة، لقاء بعنوان “ايجيبتولوجي بالعربي .. تسجيل وتوثيق الفخار الأثري بالمتحف المصري”، ويعقد اللقاء بالتعاون مع مبادرة المكان والناس، ويقدمها الباحث دكتور شريف عبد المنعم، المحاضر بكلية الآثار جامعة عين شمس الآثار المصرية وعضو ببعثة مؤسسة ابحاث مصر القديمة وجامعة كامبردج بالوديان الغربية بالأقصر.

ــ ذكري العندليب الأسمر في صالون أوبرا دمنهور الثقافي

وفي السابعة مساء، يستضيف صالون أوبرا دمنهور المطرب والملحن إبراهيم نصير في حوار يديره الشاعر أحمد يحيى، على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك ضمن فعاليات صالون أوبرا دمنهور الثقافي.

يدور اللقاء حول أهم أعمال العندليب الأسمر، ومحطات حياته التي جعلت منه فناناً كبيرا، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مسيرته الفنية، مع الإشارة إلى تجربته السينمائية التى قدم خلالها العديد من الأغاني الناجحة.

ويتخلل اللقاء باقة متنوعة من أجمل القصائد والأغانى التى قدمها العندليب الأسمر، حيث جمعها المطرب ابراهيم نصير فى نسيج واحد ليشدو بها برفقة آلة العود منها: جبار - أى دمعة حزن لا - قارئة الفنجان - أحبك - يا مالكا القلب - زى الهوى - على حسب وداد قلبي .