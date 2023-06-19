وفاة طفل فى حادث تصادم بالغربية

لقى طفل يبلغ من العمر 13 سنة، يقيم بدائرة قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية مصرعه، وذلك على إثر دهسه أسفل سيارة نقل ثقيل حال استقلاله دراجةالبخارية بشارع الجيش بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، تحت تصرف جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة، وتولت التحقيق في الواقعة.

وكان اللواء محمد عمار، مساعد الوزير مدير الغربية، قد تلقى بلاغًا من العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي، يفيد بوقوع مصادمة على شارع الجيش الرئيسي بمدينة زفتي، بين سيارة نقل ثقيل ودراجة بخارية، ووجود متوفى تم نقله للمشرحة بمستشفى زفتى العام.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء ياسر عبد الحميد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالغربية، وقادها الرائد عبد الحكيم درويش، رئيس مباحث قسم شرطة زفتي، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة زفتي، بوقوع حادث تصادم بشارع الجيش بمدينة زفتى، بين سيارة نقل ثقيل ودارجة بخارية.

وتبين أنه أثناء سير السيارة قيادة "أ. ض.ع.م" 38 سنة سائق، ويقيم دائرة مركز زفتى، وجدت دراجة بخارية كانت تسير بسرعة كبيرة قيادة المدعو "م. د"، 13 سنة، طالب ويقيم دائرة المركز، وانحرفت من طريقها إلى أسفل عجلات السيارة، فاختلت عجلة القيادة ولم يستطع تفادي دهسه.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة والذي أفاد بإصابته بنزيف داخلي مما نتج عنه وفاته، وتم إعداد تقرير بذلك.

وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالتحريات، وبسؤال أهلية المتوفى قرروا ما جاء بالتحريات، واتهموا قائد السيارة بالتسبب في وفاة الطفل، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لتولي شئونها.