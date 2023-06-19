لميس جابر لـ"الشاهد": كنت أبكى ببداية حكم الإخوان.. وخشيت من تقسيم البلد

قالت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، إنها كانت تبكي بالدموع وحدها في بداية حكم الإخوان.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها كانت تخشى على البلد من التقسيم لأنها كانت ستكون “ولايات”.

وأشارت إلى أنها كل فترة كانت تنظر لخريطة الشرق الأوسط وتنتظر ما سيحدث لها في عهدهم، حيث أنهم سبق وقالوا "الوطن حفنة تراب عفن"، فكلمة وطن لا يعرفونها وكانوا يريدون أن يعطوا سيناء لحماس ويريحوا الإسرائيلين.

تقسيم مصر كان الهدف من كل الربيع العبري الأسود

وأشارت إلى أن محمد البرادعي، كان يتحدث مع النوبيين ويقول لهم “انتوا بتتكلموا لغة تانية وشكل تاني”، فالإخوان كانوا يسعون لتقسيم مصر، من شمال السودان وجنوب مصر بالسد العالي يكون دولة، وكان تقسيم مصر هو الهدف من كل الربيع العبري الأسود مثلما رأينا في العراق وليبيا وسوريا.