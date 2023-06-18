الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلى علوي تكشف تفاصيل مشاركتها في "شوجر دادي": مختلف ومعمول بحرفية

ليلى علوي
ليلى علوي

عبرت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها  بعد نجاح فيلم "شوجر دادي" في دور العرض، قائلة: "فيلم شوجر دادي مختلف عن ماما حامل وليس الجزء الثاني منه والحدوتة ليس لها علاقة بالأخرى، لأن الفيلم الجديد معمول بحرفية". 

تابعت خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "أنا مؤمنة دائمًا بالأرزاق وأن تقديرات الله تختلف  ومكنتش متوقعة هذا النجاح الباهر لكن كنت على الأقل مؤمنة أننا بنعمل حاجة لذيذة وسوف تحقق نجاحًا".

لفتت إلى أنه من الطبيعي أن تعمل مع أجيال مختلفة سواء مخرجين أو فنانين  وهذا ليس جديدًا بل من بداية حياتها، قائلة: "محستش بغربة وسطهم بالعكس بيضيفوا ليا".

كشفت أنها شعرت بسعادة بالغة في تجربة "شوجر دادي"، قائلة: "كنا بنشتغل بروح وحب دائم والمرغني بحبه أوي ضحكني كتير ودمه خفيف وطيب أوي".

تفاصيل وأبطال فيلم "شوجر دادي"

يناقش فيلم "شوجر دادي" فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

الإعلامية لميس الحديدي الفنانة ليلى علوي المواقف الكوميدية الفيلم الجديد المراهقة المتأخرة فيلم شوجر دادى

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نقابة أطباء دمياط تكرم المتميزين على مستوى المحافظة

60 مليون جنيه تكلفة تنفيذ الطريق المزدوج المار أمام مدينة سوهاج الجديدة

"شهيدة الواجب".. "السوشيال ميديا" تنعى "معلمة الثانوية"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

الكيلو بـ160 جنيهًا.. شوادر لبيع اللحوم قبل "الأضحى" بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران