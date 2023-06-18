أحمد موسى يعلق على وضعه على قائمة اغتيالات الإخوان: الحافظ هو الله

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدائرة الثامنة المعنية بملفات الإرهاب والمنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، انتهت من الاستماع إلى شهود الاتهام في القضية رقم 10557 لعام 2022 جنايات أول كفر الشيخ.

وأضاف خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن القضية يمثل فيها 6 متهمين من تنظيم يعرف إعلاميًا بـ“تنظيم القاعدة بكفر الشيخ”، بتهم متعددة بتنظيم اغتيالات لأشخاص في الساحة السياسية والإعلامية، ومن بينهم اسمه، وذلك من خلال استماع شهادة ضابط الأمن الوطني، الذي يجري تحريات القضية، وباقي شهود الدفاع.

المتهمون اعترفوا أمام المحكمة بالتخطيط لارتكاب الجريمة

وتابع أن المتهمين اعترفوا أمام المحكمة بالتخطيط لارتكاب الجريمة، وسوف يحصلون على الجزاء القانوني المناسب، مؤكدًا، أنه لن يتراجع عن تبني خط الدفاع عن الوطن مهما تعرض لمخاطر، لأنه يرى مصر أمام عنينه دائما، مضيفًا: “الستار موجود والحافظ هو الله، الحمد لله هل ده يخلينا خائفين أبدًا والله، ربنا ياخدهم”.

وأشار “موسى” إلى أن مكان الإرهابين الحقيقي خلف القضبان ومهما حاولوا ممارسة الإرهاب ستبقى مصر قوية وقادرة وآمنة ومستقرة رغمًا عن كل الخيانة.