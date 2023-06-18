الرأس الأخضر يهزم بوركينا فاسو بثلاثية ويتأهل لكأس أمم إفريقيا 2023

تأهل منتخب الرأس الأخضر، إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، وذلك عقب تغلبه على ضيفه منتخب بوركينا فاسو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني للرأس الأخضر، بالعاصمة برايا، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للتصفيات.

ورفع منتخب الرأس الأخضر، رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثاني، خلف المنتخب البوركيني "المتصدر"، بنفس الرصيد، والذي حجز مقعده سلفًا في النهائيات.

افتتح بيبي، التسجيل للرأس الأخضر، في الدقيقة السابعة، لكن يوسوفو دايو، منح التعادل لبوركينا فاسو، في الدقيقة 45+3.

وأعاد جواو باولو، الرأس الأخضر، للمقدمة من جديد، بإضافته الهدف الثاني، في الدقيقة 67، قبل أن يحرز سيلي، الهدف الثالث في الدقيقة 90+4 من عمر اللقاء.

ومن جانبه، تغلب منتخب توجو، على مضيفه منتخب إي سواتيني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، في جنوب إفريقيا، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

افتتح ستيف دينكي، التسجيل في الدقيقة 14، ثم أضاف ميمي بلاكا، الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.

ورفع المنتخب التوجولي، رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إي سواتيني، عند نقطتين في المركز الرابع، ليودع المنتخبين رسميًا منافسات التصفيات.

وانضم منتخب الرأس الأخضر، إلى قائمة المتأهلين إلى كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تضم كل من المغرب، الجزائر، جنوب إفريقيا، السنغال، بوركينا فاسو، تونس، مصر، زامبيا، غينيا الاستوائية، نيجيريا، وغينيا بيساو، ومالي.