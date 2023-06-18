الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية كانت بقرار جماعى للدول العربية

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري إن إلغاء اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية نظرُا لاستئناف سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية يعد قرارًا مؤسفًا.

عودة سوريا لمقعدها كان لدعم الشعب السوري

وأضاف خلال رده على سؤال أحد الصحفيين بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه بجوزيف بوريل، ممثل الشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي: " كان لا بد أن يكون محل تقدير من الاتحاد الأوروبي ولكن إلغاء اجتماعها مع الجامعة العربية والذى لم يعقد منذ أربع سنوات كان قرارًا يؤسف له، لأن القرار العربي صدر لدعم الشعب السوري الذي عاني لعشر سنوات، ولابد من النظر إلى الأمام لإعادة الاستقرار إلى سوريا”.

وأكد أن عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية هو قرار جماعي من الدول العربية وتم الإعداد له من قبل مجموعة الاتصال العربية، وتم الاتفاق مع الجانب السوري على بعض النقاط لاستعادة الدول العربية للعلاقات مع سوريا.

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