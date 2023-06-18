الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح شكرى: مصر تبذل كل جهد لاحتواء الأزمة السودانية والعودة للحوار

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن القضية السودانية أخذت حيزًا كبيرًا في المشاورات، مع جوزيب بوريل، ممثل الشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي،  للإحساس أن لها تُأثيرًا واسعًا على أمن واستقرار المنطقة وكذلك أمن أوروبا. لأن ما يحدث في المنطقة له تأثير على أمن البحر الأحمر، وكذلك لأهمية الحفاظ على المؤسسات الشرعية وعدم نقلها للفوضي لأنه من الصعب إعادتها.

وأضاف، خلال رده على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الصحفي، أن  العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني معروفة والتلاحم الشعبي والتواصل الجغرافي يجعل كل ما يحدث فيهما له تأثير على الجانب الأخر، مؤكدًا أن مصر تبذل كل جهد لاحتواء الأزمة ووقف العدائيات وإتاحة الفرصة للعودة للحوار من خلال الدوائر التي تتناول القضية السودانية الثلاثية والرباعية وكذلك الاتحاد الاوروبي له دوه.

كل الجهود تركز على وقف القتال

وأوضح أن كل الجهود تركز على وقف القتال وعلينا البحث فيما يتعدى ذلك العودة للاستقرار والحفاظ على استقرار السودان والوصول لخارطة طريق تضم كافة الوسائط السودانية وتضمن مصلحة المواطنين. 

وزير الخارجية سامح شكري القضية السودانية لاحتواء الأزمة للعودة للحوار وقف القتال

مواد متعلقة

وزير الخارجية: نسعى لمزيد من الاستثمارات الأوروبية فى مصر

وزير الخارجية يكشف أهم المواضيع والقضايا التي تم نقاشها مع جوزيب بوريل

سامح شكرى: مصر تتخذ إجراءات مهمة وحاسمة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

سامح شكرى: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تاريخية وممتدة

سامح شكرى يؤكد حرص مصر على دفع التعاون مع العراق (صور)

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مشروع واعد.. توابع اقتراح بن زايد بإقامة منطقة صناعية "مصرية إماراتية روسية"

موعد صرف معاش يوليو ٢٠٢٣ ومعاش تكافل وكرامة

الأهلى يتحرك للحصول على موافقات «موكب البطولات».. ويضاعف المكافآت

بالأسماء.. ننشر وفيات ومصابى حادث القصاصين بالإسماعيلية

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران