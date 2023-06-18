سامح شكرى: مصر تبذل كل جهد لاحتواء الأزمة السودانية والعودة للحوار

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن القضية السودانية أخذت حيزًا كبيرًا في المشاورات، مع جوزيب بوريل، ممثل الشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، للإحساس أن لها تُأثيرًا واسعًا على أمن واستقرار المنطقة وكذلك أمن أوروبا. لأن ما يحدث في المنطقة له تأثير على أمن البحر الأحمر، وكذلك لأهمية الحفاظ على المؤسسات الشرعية وعدم نقلها للفوضي لأنه من الصعب إعادتها.

وأضاف، خلال رده على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الصحفي، أن العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني معروفة والتلاحم الشعبي والتواصل الجغرافي يجعل كل ما يحدث فيهما له تأثير على الجانب الأخر، مؤكدًا أن مصر تبذل كل جهد لاحتواء الأزمة ووقف العدائيات وإتاحة الفرصة للعودة للحوار من خلال الدوائر التي تتناول القضية السودانية الثلاثية والرباعية وكذلك الاتحاد الاوروبي له دوه.

كل الجهود تركز على وقف القتال

وأوضح أن كل الجهود تركز على وقف القتال وعلينا البحث فيما يتعدى ذلك العودة للاستقرار والحفاظ على استقرار السودان والوصول لخارطة طريق تضم كافة الوسائط السودانية وتضمن مصلحة المواطنين.