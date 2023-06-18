الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشرة الحوادث: علاقة مشبوهة بمحامية مع قاتل طبيب الساحل ونجاة 15 طالبًا من الموت

طبيب الساحل
طبيب الساحل

شهدت مصر عدد من الحوادث والقضايا الهامة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، حيث نجحت الجهود الأمنية في كشف لغز عدد من الجرائم، وأصدرت المحاكم عدد من القرارات في القضايا الهامة.

“الدستور” تقدم لكم نشرة الحوادث وتحتوى على ملخص بأبرز تلك الحوادث والقضايا:

الأمن يكشف تفاصيل فيديو تحطيم بلطجية للسيارات في الإسكندرية

"محامية مشبوهة" على علاقة عاطفية مع قاتل طبيب الساحل

ماذا قالت تحريات المباحث فى جريمة مقتل طبيب الساحل؟

الأمن يكشف تفاصيل قيادة طفل سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية

وزير العدل القطرى يبدى إعجابه بالتطور الذى شهدته منظومة القضاء المصرى

الداخلية: غرفة عمليات مجهزة لتلبية احتياجات حجاج القرعة

استمرار حبس المتهم بقتل والده فى المرج بسبب المخدرات

"أمها خافت من الفضيحة".. علاقة آثمة وراء إلقاء رضيعة وسط الشارع بمنشأة القناطر

لدغته "كوبرا".. مصرع شاب يهوى تربية الزواحف فى الدقهلية

لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة المتهمين بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ

إصابة 15 طالبًا بالثانوية الأزهرية فى تصادم بأسوان

مقتل 3 أشقاء فى خصومة ثأرية بسوهاج

مرتضى منصور فى دعوى "الاعتداء على موظفة": جاى أحتفل بعيد ميلادى فى المحكمة

"دخلته جروب العمارة".. زوجة فى دعوى خلع: "كان بيجيب جارتنا ويحبس العيال"

خريطة التحويلات المرورية بالقاهرة لاستكمال مونوريل العاصمة الإدارية

إحالة ربة منزل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل ابنها بمساعدة شقيقه فى حلوان

الداخلية تكشف ملابسات ضبط طرفي مشاجرة في التبين بحلوان

سقوط متهمين بالنصب على مواطنين فى 6 ملايين جنيه بالمنوفية

التحويلات المرورية المتهم بقتل والدة القضاء المصري القاهرة الإسكندرية النصب على مواطنين بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ خريطة التحويلات المرورية حبس المتهم بقتل والده نشرة حوادث نشرة الحوادث

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مشروع واعد.. توابع اقتراح بن زايد بإقامة منطقة صناعية "مصرية إماراتية روسية"

موعد صرف معاش يوليو ٢٠٢٣ ومعاش تكافل وكرامة

الأهلى يتحرك للحصول على موافقات «موكب البطولات».. ويضاعف المكافآت

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

بالأسماء.. ننشر وفيات ومصابى حادث القصاصين بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران