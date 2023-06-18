نشرة الحوادث: علاقة مشبوهة بمحامية مع قاتل طبيب الساحل ونجاة 15 طالبًا من الموت

شهدت مصر عدد من الحوادث والقضايا الهامة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، حيث نجحت الجهود الأمنية في كشف لغز عدد من الجرائم، وأصدرت المحاكم عدد من القرارات في القضايا الهامة.

“الدستور” تقدم لكم نشرة الحوادث وتحتوى على ملخص بأبرز تلك الحوادث والقضايا:

الأمن يكشف تفاصيل فيديو تحطيم بلطجية للسيارات في الإسكندرية

"محامية مشبوهة" على علاقة عاطفية مع قاتل طبيب الساحل

ماذا قالت تحريات المباحث فى جريمة مقتل طبيب الساحل؟

الأمن يكشف تفاصيل قيادة طفل سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية

وزير العدل القطرى يبدى إعجابه بالتطور الذى شهدته منظومة القضاء المصرى

الداخلية: غرفة عمليات مجهزة لتلبية احتياجات حجاج القرعة

استمرار حبس المتهم بقتل والده فى المرج بسبب المخدرات

"أمها خافت من الفضيحة".. علاقة آثمة وراء إلقاء رضيعة وسط الشارع بمنشأة القناطر

لدغته "كوبرا".. مصرع شاب يهوى تربية الزواحف فى الدقهلية

لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة المتهمين بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ

إصابة 15 طالبًا بالثانوية الأزهرية فى تصادم بأسوان

مقتل 3 أشقاء فى خصومة ثأرية بسوهاج

مرتضى منصور فى دعوى "الاعتداء على موظفة": جاى أحتفل بعيد ميلادى فى المحكمة

"دخلته جروب العمارة".. زوجة فى دعوى خلع: "كان بيجيب جارتنا ويحبس العيال"

خريطة التحويلات المرورية بالقاهرة لاستكمال مونوريل العاصمة الإدارية

إحالة ربة منزل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل ابنها بمساعدة شقيقه فى حلوان

الداخلية تكشف ملابسات ضبط طرفي مشاجرة في التبين بحلوان

سقوط متهمين بالنصب على مواطنين فى 6 ملايين جنيه بالمنوفية