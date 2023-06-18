مالك عقار يكشف أسباب وملابسات اندلاع الاشتباكات فى السودان

كشف مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أسباب اندلاع الأزمة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال عقار، خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن أسباب اندلاع الاشتباكات في السودان متشعبة وكثيرة، متابعًا: "هناك قضيتان تسببتا في اندلاع الحرب في السودان الأولى هى تكوين القوات الصديقة التي أخطأت طريقها ولم تنتهِ بنهاية مسببات تكوينها".

وأضاف: "القضية الثانية أخطأت طريقها أيضًا وهى قضية التحول الديمقراطي في السودان" مؤكدًا أن ذلك هو الذي أدى إلى انفجار الوضع في السودان.