الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مالك عقار: مصر أكثر الدول مساهمة فى حل الأزمة السودانية

مالك عقار
مالك عقار

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه من الضروري جدًا الجلوس على طاولة المفاوضات لحل الأزمة في السودان، مؤكدًا أن كل الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: مصر استقبلت ملايين السودانيين المتأثرين بالحرب

وأضاف عقار خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر تساهم في حل الأزمة في السودان؛ لأنها من أكثر الدول تأثيرًا، متابعًا: "مصر استقبلت ملايين السودانيين الذين تأثروا من الحرب في السودان".

وتابع: "مصر وجنوب السودان الأكثر تأثرًا بالحرب في السودان، وعدم استقرار السودان يؤثر على دول الجوار"، مؤكدًا أن مصر أكثر الدول مساهمة في حل الأزمة السودانية.

واستكمل: "ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي القضايا التي تهم البلدين، وركزنا على قضية الحرب في السودان وتداعياتها على مصر، بالإضافة إلى تبادل الآراء في كيفية معالجة النزاع في السودان".

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