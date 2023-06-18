الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مالك عقار لـ"القاهرة الإخبارية": المبادرات يجب أن تراعى سيادة السودان

مالك عقار
مالك عقار

تحدث مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن المبادرات الرامية لإنهاء الأزمة في السودان وكيف يرى فرص نجاحها. 

وقال عقار خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك مبادرات يكون لها مصالح ومبادرات آخرى ليس لها مصالح، مؤكدًا أن من يحبون السودان يريدون استقراره في أسرع وقت.

عقار: بعض المبادرات قد لا تكون صالحة للوضع السوداني

وأضاف أن المبادرات تهدف لإنهاء الحرب في السودان، لكن هناك بعض المبادرات قد لا تكون صالحة للوضع السوداني.

وتابع: "يجب أن تراعي المبادرات مصالح الدولة السودانية ووحدة السودان وسيادة السودان والمؤسسات السودانية" مشيرًا إلى أن السودان ليس ضد المبادرات لكن يجب احترام سيادة السودان.

مالك عقار مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني نائب رئيس مجلس السيادة السوداني القاهرة الإخبارية

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