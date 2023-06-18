الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اغتنام الود والرضا بـ«60 قرش» من قلب مدينة الأقصر

جريدة الدستور

أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة فيلم لمشروع التخرج الخاص بهم بعنوان "ستين قرش".

مشروعات كلية الإعلام جامعة القاهرة 

ويناقش هذا الفيلم عادات وتقاليد مختلفة تتمسك بها إحدى القرى بمحافظة الأقصر  منذ عام 1890. 

وجاءت أسماء فريق عمل الفيلم على النحو التالي (آلاء مصطفى، أميرة شعبان، دعاء عطية، ريهام رشاد، زياد محمد، سميحة أحمد، سليمان عاطف، مصطفى طريف ونيرة عبد الناصر) في حين استغرق مدة تصوير الفيلم 5 أيام. 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان جنيد، عميد الكلية، والدكتور أشرف جلال، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتورة نشوة عقل، المشرف العام على التدريب بالقسم.

مهرجان العروض

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان عروض مشاريع التخرج بكلية الإعلام جامعة القاهرة على أن يكون الموعد المحدد لعرض الفيلم هو يوم 25 من الشهر الجاري، وذلك بحضور عدد من الرموز الإعلامية لتقييم المشاريع ثم تكريمهم إلى جانب بعض الأسماء من كبار الإعلاميين الراحلين، من بينهم المهندس أسامة الشيخ، الإعلامي ألبرت شفيق، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، المخرج حسين الرزاز، عز الدين سعيد، ومحيي الدين سعد، كما سيتم تكريم بعض الأسماء من كبار الإعلاميين الراحلين.

ويتضمن المهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب القسم، والتي يبلغ عددها حوالي 23 مشروعًا، وتتنوع القضايا التي تتناولها المشروعات بين اجتماعية، تراثية، فلسفية، رياضية، ووطنية.

مشاريع جامعة القاهرة اعلام القاهره مشاريع التخرج ستين قرش مهرجان العروض

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