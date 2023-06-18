الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيمي طلعت زكريا لمصطفى قمر: أنا مش بحرك حد وأتمنى تقبل النقد

ايمي طلعت
ايمي طلعت

ردت الفنانة إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا على تصريحات الفنان مصطفى قمر في أحد المواقع بأنها لن تحرك صناع العمل تجاه تقديم جزء ثاني من فيلم حريم كريم والذي كان أحد أبطال الجزء الأول به والدها الفنان طلعت زكريا.

وقالت إيمي في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد: "يا أستاذ مصطفى الكلام راح في حتة تانية خالص، أنا بحبك وبحترمك، وعارفة إنك كنت صاحب بابا جدًا، وكنت داخل تصور الجزء الثاني من فيلم حريم كريم".

وأضافت إيمي قائلة: "الكلمة اللي حضرتك قلتها إن مش معنى إنها بنت طلعت زكريا هتحركنا، كلمة غريبة جداً، وأنا مش بحرك حد، أتمنى ألا تنساق وراء أخبار فيها سبايسي، أنا أتمنى لك النجاح ولكل فريق العمل؛ ولكن كل ما قلته أن طلعت زكريا ليس له بديل، ولو فيه نقد وصل مني أتمنى إنك تقبله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا هو مسلسل كشف مستعجل والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي؛ وشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن توتا وهنادي مهنا وهو من إخراج شادي الرملي ومن إنتاج كريم ابو ذكري؛ بينما يواصل الفنان مصطفي قمر حاليًا تصوير الجزء الثاني من فيلم حريم كريم ويشارك في بطولته كل من علا غانم وخالد سرحان، وتيم مصطفى قمر وداليا البحيري؛ ورنا رئيس وآخرين.

تصريحات صحفية تصري بأي إيمي طلعت زكريا إيمي طلعت زكري

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