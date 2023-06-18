وفد من الهيئة الوطنية للصحافة يزور الوادى الجديد (صور)

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، الأحد، الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ووفد من مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برئاسة إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية وعبدالرازق توفيق رئيس التحرير، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لبحث التنسيق بعدد من المشروعات المشتركة.

في مستهل الزيارة، تفقد الوفد العاصمة الإدارية الجديدة شمال مدينة الخارجة وتجربة إنشاء وحدة سكنية صديقة للبيئة باستخدام مواد بناء بيئية، حيث أشادوا بحجم الإنجاز وسرعة التنفيذ بالمشروع، وتميز تصميمات مباني المصالح الحكومية والقاعات الملحقة، مؤكدين أن المحافظة تشهد نقلة نوعية في القطاعات التنموية وفي مقدمتها ميكنة الخدمات الحكومية وربط العاصمة الجديدة بالعاصمة الإدارية بالقاهرة في نموذج يتم تنفيذه لأول مرة على مستوى الجمهورية.

في السياق نفسه، التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، وفد إحدى الجهات الاستشارية ذات الخبرة لدى الأمم المتحدة، وذلك لبحث ومناقشة خطة تطوير واستغلال حديقة البستان بمدينة الخارجة لإقامة متنفس حضاري وترفيهي ضمن مشروع إنشاء مدينة آمنة للنساء، بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز والأستاذة أمنية مسعود مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة.

وأكد الزملوط ضرورة استغلال الإنشاءات الموجودة بالحديقة في توفير خدمات ترفيهية و رياضية واجتماعية لخدمة أهالي المناطق المحيطة، وتنفيذ مجسم لحديقة بيولوجية تضم النباتات الصحراوية المنتشرة بالبيئة الواحاتية.

كما اطّلع على مقترح رفع كفاءة مكتبة مصر العامة وإعادة تطوير وتخطيط الأنشطة المقدمة لرواد المكتبة، وحسن استغلال الموارد المتاحة بها. كما بحث إمكانية تطوير نادي المحافظة الاجتماعي و وضع تصور للاستفادة من المساحة المقام عليها في تقديم خدمات وأنشطة متنوعة.