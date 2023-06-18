ضبط مركز صيانة يستخدم علامة تجارية شهيرة ببني سويف

نجح فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الأحد، في ضبط مركز خدمة خاص بالأجهزة الكهربائية يستخدم علامة تجارية شهيرة، مما يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ورودت معلومات للفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة بنى سويف بإشراف أحمد دهشان رئيس فرع الجهاز بالمحافظة وتم إعداد حملة يترأسها ومعه أعضاء الجهاز إلي المكان محل الواقعة، حيث فاجئت الحملة جميع العاملين به وتبين استمرار المركز بالإعلان عن نفسه كوكيل معتمد لعلامة الخاصة بالأجهزة الكهربائية من خلال اللافتات والمحررات الصادرة عنه مع استمراره بتقديم خدمات الصيانة للمستهلكين.

تم تحرير محضر رقم 10506 لسنة 2023 جنح بندر بني سويف والإحالة للنيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين لوجود شبهة الإعلان المضلل واستخدام علامات تجارية بدون ترخيص من الشركة صاحبة العلامة مخالفا بذلك نص المادة التاسعة بقانون 181 لسنة 2018.