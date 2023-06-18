الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل الشيوخ: 30 يونيو علامة فارقة والسيسي سطر تاريخ جديد لمصر

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن 30 يونيو 2013 ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، والتي استجابت فيها القوات المسلحة لنداء الشعب المصري، بعدما أرادت قوى الظلام اختطاف الوطن، ولكن ارادة الله وشجاعة القائد العظيم  الرئيس السيسي أنقذت الوطن.

وأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه بعد مرور عقد من الزمن، 10 سنوات على ثورة 30 يونيو 2013 ونحن نجني ثمار الثورة بجمهورية جديدة، تضاهي أفضل الدول الحديثة المتطورة بإنجازات بل إعجازات ترجمتها إرادة قائد عظيم امن بحق وطنه في التنمية والاستقرار.

ولفت أبو شقة أن القاصي والداني شاهد حجم ما تحقق من إنجازات من بعد ظلام ودمار وأزمات إلى نور وتنمية أنارت طريق المستقبل، وما قامت به القوات المسلحة والشرطة المدنية من تطهير البلاد من براثن الإرهاب.

وتابع أبو شقة بأن المتابع للتاريخ المصري يرى بحق أن هذا البلد محفوظ بعناية الله، وبفضل أبنائه المخلصين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل روحه على كفة لإنقاذ وطنه، ودشن وسطر وخط بيده تاريخ جديدة لمصر عنوانه الإنجازات والبناء ليحفر اسمه في سجلات التاريخ كأحد النماذج المضيئة أمثال محمد علي في 1805 الذي بني مصر، ليعود السيسي ويدشن الجمهورية المصرية الجديدة بفكر جديد.

المستشار بهاء أبوشقة الشعب المصري الرئيس السيسي 30 يونيو طريق المستقبل

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير كمبوديا تعزيز التعاون المشترك

منع نزول المصطافين لشاطئ النخيل بالإسكندرية

فوز اللاعب المصرى على عزت بالمركز الثانى فى بطولة إيطاليا المفتوحة للاسكواش

وزير العدل القطرى يبدى إعجابه بالتطور الذى شهدته منظومة القضاء المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران