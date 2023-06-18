وكيل الشيوخ: 30 يونيو علامة فارقة والسيسي سطر تاريخ جديد لمصر

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن 30 يونيو 2013 ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، والتي استجابت فيها القوات المسلحة لنداء الشعب المصري، بعدما أرادت قوى الظلام اختطاف الوطن، ولكن ارادة الله وشجاعة القائد العظيم الرئيس السيسي أنقذت الوطن.

وأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه بعد مرور عقد من الزمن، 10 سنوات على ثورة 30 يونيو 2013 ونحن نجني ثمار الثورة بجمهورية جديدة، تضاهي أفضل الدول الحديثة المتطورة بإنجازات بل إعجازات ترجمتها إرادة قائد عظيم امن بحق وطنه في التنمية والاستقرار.

ولفت أبو شقة أن القاصي والداني شاهد حجم ما تحقق من إنجازات من بعد ظلام ودمار وأزمات إلى نور وتنمية أنارت طريق المستقبل، وما قامت به القوات المسلحة والشرطة المدنية من تطهير البلاد من براثن الإرهاب.

وتابع أبو شقة بأن المتابع للتاريخ المصري يرى بحق أن هذا البلد محفوظ بعناية الله، وبفضل أبنائه المخلصين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل روحه على كفة لإنقاذ وطنه، ودشن وسطر وخط بيده تاريخ جديدة لمصر عنوانه الإنجازات والبناء ليحفر اسمه في سجلات التاريخ كأحد النماذج المضيئة أمثال محمد علي في 1805 الذي بني مصر، ليعود السيسي ويدشن الجمهورية المصرية الجديدة بفكر جديد.