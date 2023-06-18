الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة سكانية شاملة تزور قرية الساحل بالبحيرة

جريدة الدستور

نظّمت وحدة السكان بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد قافلة سكانية شاملة بقرية الساحل وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 75 حالة ما بين باطنة وأطفال ونساء ووسائل تنظيم الأسرة مع تقديم العلاج اللازم لهم وكذا تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش وعلاج جماعى لـ 500 رأس ماشية وتجريع 350 رأس أغنام.

خلال القافلة، قامت إداره أوقاف رشيد بعقد ندوة حول (الأخلاق الحميدة وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة)، كما تم توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد غذائية بالإضافة إلى عمل امتحانات فورية لعدد 8 من أبناء القرية وصيانة وإصلاح كشافات القرية.

يأتى ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على جميع الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

ابناء القرية احتياجات الأخلاق الحميدة اصلاح كشاف اسطوانات غاز الرئاسية حياة كريمة العشر الأوائل من ذي الحج

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