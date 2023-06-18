الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مباحثات مغلقة بين شكرى والمنسق الأعلى للاتحاد الأوروبى: تعاون وثيق على ضفتى المتوسط

سامح شكري يستقبل
سامح شكري يستقبل جوزيب بوريل

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، جوزيب بوريل المنسق الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية.

وعقد وزير الخارجية والمنسق الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية اجتماعا ثنائيا مغلقا.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "علاقات تاريخية استراتيجية، وشراكة اقتصادية، وتعاون وثيق لمواجهة التحديات المشتركة على ضفتي المتوسط".

وكذلك، ناقش شكري وبوريل مستجدات الأوضاع على الساحتين الدولية والإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

الاتحاد الأوروبي سامح شكري وزير الخارجية جوزيب بوريل ضفتي المتوسط

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