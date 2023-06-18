الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير كمبوديا تعزيز التعاون المشترك

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير مملكة كمبوديا

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، سفير مملكة كمبوديا بالقاهرة "أوك سيرون"، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء؛ رحب محافظ الإسكندرية بالسفير في عروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا دعمه الكامل لتوطيد العلاقات بين الجانبين؛ وخاصة في الجانب التجاري والاقتصادي والسياحي وكذلك الثقافي بين الإسكندرية والمدن الكمبودية.

وأضاف الشريف أن الإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم وبها أقدم الشوارع بالتاريخ وتضم العديد من الآثار الرومانية واليونانية والإسلامية والقبطية.

من جهته، أعرب السفير عن سعادته البالغة بزيارة مدينة الإسكندرية خاصة أنها أول زيارة له، لافتًا إلى أن هدفه من زيارة مدينة الإسكندرية هو بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية توقيع اتفاقية تآخي بين الإسكندرية ومدينة سيهانوكفيل؛ وهي من أهم المدن الساحلية في كمبوديا وتضم أهم الموانئ بالإضافة إلى مطار دولي.

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير مملكة كمبوديا
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير مملكة كمبوديا
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير مملكة كمبوديا
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير مملكة كمبوديا
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير مملكة كمبوديا
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير مملكة كمبوديا
الإسكندرية محافظ الإسكندرية سفير مملكة كمبوديا تعزيز العلاقات توطيد العلاقات

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