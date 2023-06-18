الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن البرنامج التدريبى لمنح الترقيات لوظائف المعلمين 2023.. مستند

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا لمديريات التربية والتعليم، بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن موافقة السلطة المختصة على عقد البرنامج التدريبى لمنح صلاحية الترقى إلى وظائف المعلمين "ملحق ترقيات  المعلمين " لعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتقنية on line، وآلية عقد الاختبار للترقى.

ونص الخطاب، على أنه في ضوء موافقة السلطة المختصة على عقد البرنامج التدريبي اللازم لمنح شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين " التغيرات المناخية " للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ (ملحق ترقيات العام ۲۰۲۳/۲۰۲۲) بتقنية on line وفي إطار استكمال تنظيم إجراءات الحصول على تلك الشهادة.

inbound863747370922468454

وطالب الخطاب، بالتعاون في تنفيذ الآتي:
1- تم تحويل البرنامج التدريبي إلى محتوى رقمي يتضمن كل يوم تدريبي مديول تفاعلي مصحوب بأنشطة وأوراق عمل على أن يسبقه اختبار قبلي ، وبعد الإنتهاء من إطلاع المتدربين على المادة التدريبية on line يتم تنفيذ الإختبار البعدي بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين الواقع في نطاق مديريتكم.
2 - التنبيه على  شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تسجيل ترشحهم ضمن ملحق الترقي إلى وظائف المعلمين للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ولم يسبق لهم التدريب، سرعة الدخول من خلال الرابط
http://pat.edu.sg/platform/programs 
على الموقع الإلكتروني للأكاديمية المهنية للمعلمين: www.pat.edu.eg
اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ۲۰۷۳/٦/١٩ واتباع خطوات إجراءات الحصول على البرنامج التدريبي وآلية تحصيل قيمة المقابل المالي لإصدار شهادة الصلاحية والمواعيد المحددة للاختبارات طبقا لما توضحه وتحدده الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية على الموقع الإلكتروني والرابط المشار إليهما. 

inbound3486681401027047144


٣- المعلم الذي سبق له اجتياز نفس البرنامج ( حصل على مالا يقل عن ٢٥ نقطة) خلال الفترة من ۲۰۲۲/۸/٢٧ إلى ۲۰۲۲/۹/۲۹ وحصل على إخلاء طرف وأعيد ترشحه لعدم استيفائه أي متطلبات أخرى على سبيل المثال لا الحصر منها عدم تسجيل نقاط البرنامج التدريبي أو تقييم المدير أو تقييم الموجه ... الخ ، ليس بحاجة للحصول على البرنامج التدريبي مرة أخرى حتى وإن تمت إتاحة بياناته للتدريب على موقع الأكاديمية، وعليه متابعة استكمال باقي المتطلبات الغير مستوفاة حتى يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۳/۷/۱۷ عبر موقع بيانات كادر المعلم:
/http://academy.emis.gov.eg

واختتم الخطاب بضرورة تعميم نشرة دورية على جميع شاغلي وظائف المعلمين بديوان المديرية وجميع، دواوين الإدارات والمدارس الواقعة في نطاق مديريتكم بالتعليمات المشار إليها بعاليه، والتوقيع عليها بالعلم والتنفيذ كل فيما يخصه ، مع اعتبار الأمر هاما وعاجلا للغاية.

academy emis gov eg التربية والتعليم والتعليم الفني البرنامج التدريبي التغيرات المناخية المهنية للمعلمين برنامج التدريب تغيرات المناخية ترقيات المعلمين شهادة الصلاحية للترقى

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

وزير التعليم: بدأنا الامتحانات بالمواد غير المضافة لإزالة الرهبة لدى الطلاب

إصابة عامل فى حريق مجمع طبى بالخانكة.. ومحافظ القليوبية يأمر بفتح تحقيق عاجل

"الدستور" يكشف تفاصيل عرض الزمالك للتعاقد مع حسين الشحات

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

"الداخلية" تستحدث تأشيرة دخول للأجانب متعددة السفرات بـ700 دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران