"التعليم" تعلن البرنامج التدريبى لمنح الترقيات لوظائف المعلمين 2023.. مستند

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا لمديريات التربية والتعليم، بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن موافقة السلطة المختصة على عقد البرنامج التدريبى لمنح صلاحية الترقى إلى وظائف المعلمين "ملحق ترقيات المعلمين " لعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتقنية on line، وآلية عقد الاختبار للترقى.

ونص الخطاب، على أنه في ضوء موافقة السلطة المختصة على عقد البرنامج التدريبي اللازم لمنح شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين " التغيرات المناخية " للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ (ملحق ترقيات العام ۲۰۲۳/۲۰۲۲) بتقنية on line وفي إطار استكمال تنظيم إجراءات الحصول على تلك الشهادة.

وطالب الخطاب، بالتعاون في تنفيذ الآتي:

1- تم تحويل البرنامج التدريبي إلى محتوى رقمي يتضمن كل يوم تدريبي مديول تفاعلي مصحوب بأنشطة وأوراق عمل على أن يسبقه اختبار قبلي ، وبعد الإنتهاء من إطلاع المتدربين على المادة التدريبية on line يتم تنفيذ الإختبار البعدي بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين الواقع في نطاق مديريتكم.

2 - التنبيه على شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تسجيل ترشحهم ضمن ملحق الترقي إلى وظائف المعلمين للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ولم يسبق لهم التدريب، سرعة الدخول من خلال الرابط

http://pat.edu.sg/platform/programs

على الموقع الإلكتروني للأكاديمية المهنية للمعلمين: www.pat.edu.eg

اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ۲۰۷۳/٦/١٩ واتباع خطوات إجراءات الحصول على البرنامج التدريبي وآلية تحصيل قيمة المقابل المالي لإصدار شهادة الصلاحية والمواعيد المحددة للاختبارات طبقا لما توضحه وتحدده الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية على الموقع الإلكتروني والرابط المشار إليهما.



٣- المعلم الذي سبق له اجتياز نفس البرنامج ( حصل على مالا يقل عن ٢٥ نقطة) خلال الفترة من ۲۰۲۲/۸/٢٧ إلى ۲۰۲۲/۹/۲۹ وحصل على إخلاء طرف وأعيد ترشحه لعدم استيفائه أي متطلبات أخرى على سبيل المثال لا الحصر منها عدم تسجيل نقاط البرنامج التدريبي أو تقييم المدير أو تقييم الموجه ... الخ ، ليس بحاجة للحصول على البرنامج التدريبي مرة أخرى حتى وإن تمت إتاحة بياناته للتدريب على موقع الأكاديمية، وعليه متابعة استكمال باقي المتطلبات الغير مستوفاة حتى يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۳/۷/۱۷ عبر موقع بيانات كادر المعلم:

/http://academy.emis.gov.eg

واختتم الخطاب بضرورة تعميم نشرة دورية على جميع شاغلي وظائف المعلمين بديوان المديرية وجميع، دواوين الإدارات والمدارس الواقعة في نطاق مديريتكم بالتعليمات المشار إليها بعاليه، والتوقيع عليها بالعلم والتنفيذ كل فيما يخصه ، مع اعتبار الأمر هاما وعاجلا للغاية.