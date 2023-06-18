سناء منصور: اختبار "فيروس بى" ضرورى للحوامل
استعرضت الإعلامية سناء منصور، تحذير وزارة الصحة للنساء الحوامل بشأن ضرورة إجراء اختبار الالتهاب الكبدي الفيروسي (فيروس بي).
وقالت منصور خلال تقديم برنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع على قناة "dmc" الأحد: "إجراء اختبار الالتهاب الكبدي الفيروسي B ضروري جدًا للسيدات قبل وأثناء الحمل".
وأضافت أن العدوى تنتقل من الأم المصابة إلى الطفل أثناء الولادة، متابعة: "يجب إعطاء الطفل المولود لأم مصابة، جرعة وقائية حقنًا بالجلوبيولين المناعي خلال 24 ساعة من الولادة"، مؤكدة أن الجرعة الوقائية مجانية من الدولة.
وناشدت الإعلامية سناء منصور، السيدات الحوامل قائلة: "زوروا أقرب وحدة صحية ضمن مبادرات الرئيس السيسي للعناية بصحة الأم والجنين، وتكشف وتتابع حالتها وحالة ابنها بعد ذلك إذا كانت مصابة بفيروس بي".