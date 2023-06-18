الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بمهمة عالية المخاطر.. تفاصيل زيارة بلينكين واجتماعاته في بكين لتهدئة التوترات

بلينكن
بلينكن

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد، زيارته في الصين التي تستغرق يومين من المحادثات الدبلوماسية عالية المخاطر في بكين بهدف محاولة تهدئة التوترات الأمريكية الصينية المتفجرة التي تسببت في توتر الكثيرين في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فقد افتتح بلينكن برنامجه بالاجتماع مع وزير الخارجية الصيني تشين جانج لإجراء مناقشة موسعة يتبعها عشاء عمل، كما سيجري محادثات إضافية مع تشين، وكذلك مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي وربما الرئيس شي جين بينغ غدًا الإثنين.

ولم يدلي بلينكن ولا تشين بأي تعليقات جوهرية للصحفيين عندما بدأوا الاجتماع في دار ضيافة الدولة دياويوتاى، وعلى الرغم من وجود بلينكن في العاصمة الصينية، فإن احتمالات حدوث أي اختراقات مهمة ضئيلة، حيث أصبحت العلاقات المتوترة بالفعل مشحونة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

وتصاعدت العداوات والاتهامات بشكل مطرد بسبب سلسلة من الخلافات التي لها تداعيات على الأمن والاستقرار العالميين.

الخارجية الامريكية استئناف المحادثات الصين بلينكن واشنطن

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