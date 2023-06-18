10 سيارات إسعاف لنقل مصابى حادث القصاصين بالإسماعيلية (صور)

شهد طريق 36 الحربي أمام صينية الصالحية في نطاق مدينة القصاصين بالإسماعيلية، حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وأخرى نصف نقل محملة بالبيض، مما أسفر عن إصابة 14 شخصًا نقلوا على إثرها للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ10 سيارات لنقل المصابين لأقرب مستشفيات، وذلك بعد التنسيق مع الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

وقالت مصادر، إنه تم نقل كل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون، محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث أمام صينية الصالحية على طريق ٣٦ الحربي في نطاق مدينة القصاصين.

ووجّه اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قوات الشرطة وضباط البحث الجنائي لفحص الواقعة، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وجارِ سؤال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية لمعرفة ملابسات الحادث.