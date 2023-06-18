غدًا.. الكويت تحتفل بالذكرى الـ62 للاستقلال

تحتفل دولة الكويت، غدًا، بالذكرى الـ62 للاستقلال، ويُعد يوم التاسع عشر من يونيو عام 1961 مرحلة فاصلة من تاريخ الكويت ومسيرتها التنموية، متمثلًا في توقيع وثيقة استقلالها وإلغاء اتفاقية الحماية مع الحكومة البريطانية لتنطلق بعدها إلى بناء دولة تتمتع بحرية القرار والسيادة الكاملة على مواردها ومقدراتها.

وشهد ذلك اليوم إعلان أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، انتهاء معاهدة الحماية البريطانية من خلال توقيع وثيقة استقلال البلاد مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن، نيابة عن الحكومة البريطانية.

ومنذ ذلك اليوم المشهود في تاريخها دخلت الكويت مرحلة جديدة تنضم من خلالها إلى العالم المستقل وتسهم في صنع السلام وحضارة الإنسان وتتبوأ مكانة مرموقة على الصعد الإقليمية والعربية والعالمية.