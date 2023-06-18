الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حالف عالحب".. أحدث أعمال وائل كفورى الغنائية (فيديو)

وائل كفوري
وائل كفوري

طرح النجم اللبناني وائل كفورى، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "حالف عالحب" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

ويُجدد وائل كفوري خلال أغنية “حالف عالحب” مع كل من الشاعر الغنائي منير بوعساف والملحن والموزع الموسيقي بلال الزين، وذلك بعد سلسلة من التعاونات الغنائية والنجاحات بأغنيات رومانسية.

 

أغنية "حالف عالحب" أغنية إيقاعية صيفية اختار كفوري إطلاقها بمناسبة موسم الصيف الواعد بالحفلات الغنائية في لبنان وعدد من الدول.

على صعيدٍ آخر، يُحيي وائل كفوري حفلًا غنائيًا في العقبة بالأردن يوم 23 يونيو الجاري، ويضرب موعدًا مع جمهوره اللبناني في حفل غنائي واحد لهذا الصيف يوم 29 يوليو المقبل في Forum de Beyrouth، على أن يلتقي بالجاليات العربية في باريس يوم 27 أكتوبر 2023، ويُفتح باب الحجوزات يوم 19 يونيو.

النجم وائل كفوري كفورى حالف عالحب يوتيوب أغنية “حالف عالحب”

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