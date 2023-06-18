إزالة 80942 تعد على نهر النيل وفرعيه ضمن الموجة الـ21

تواصل وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل، تنفيذ حملات إزالة مكبرة لكافة التعديات على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية فى محافظات مصر وخاصة المطلة على نهر النيل، وذلك ضمن فعاليات الموجة الواحدة والعشرين من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع الجهات الأمنية ومنها المسطحات المائية والقوات المسلحة وأجهزة الحكم المحلى.

الحد من المخالفات والتعديات على مختلف الترع والمصارف والمجارى المائية

يأتى ذلك، فيما شن قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، حملات موسعة لإزالة المخالفات والتعديات على مختلف الترع والمصارف والمجارى المائية ، حيث تم تنفيذ 17 إزالة للتعديات على نهر النيل فى ثلاث محافظات "البحيرة والدقهلية وأسيوط"، وبذلك يصل إجمالى المخالفات المزالة 80942 إزالة، وذلك منذ إنطلاق الحملة القومية عام 2015، بالتعاون بين عدة وزارات وجهات حكومية فى إطار الحفاظ على الموارد المائية وأملاك الدولة.

حملات إزالة مكبرة لكافة التعديات على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية

من جهته أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، استمرار شن حملات الإزالة الموسعة لجميع المخالفات والتعديات على نهر النيل وفرعيه، وذلك فى إطار الحد من المخالفات والتصدى لها فى حينها ومنع العودة إلى التعدى على نهر النيل وأملاك الدولة.

حملات إزالة مكبرة لكافة التعديات على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية

كذلك، أكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى لـ"الدستور"، أهمية استمرار حملات الإزالة المكبرة فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنها تستهدف الحفاظ على موارد المياه ومنافع الري من التعديات والتصدي لها فى حينها وتحويل المخالفات إلى النيابات المختصة لتحقيق عنصر الردع اللازم ومنع العودة إلى المخالفة غير القانونية.