هازارد يكشف موقفه من الاعتزال بعد الرحيل عن ريال مدريد

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد، جناح ريال مدريد السابق، عن مستقبله بعد رحيله عن صفوف النادي الملكي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن عن رحيل هازارد عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الماضي 2022/ 2023.

وعانى هازارد خلال مشواره مع ريال مدريد من تراجع كبير في مستواه، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي ويتواجد على مقاعد البدلاء، تحت قيادة المدربين الفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، بجانب لعنة الإصابات التي لاحقته طوال الفترة الماضية.

هازارد يكشف مصيره بعد الرحيل عن ريال مدريد

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات هازارد، قائلًا: "لقد قرأت الكثير عن نفسي في الإعلام، ولكنه كثير من الهراء".

وأضاف: "لقد كنت في راحة لمدة ثلاث سنوات مع ريال مدريد، لذلك جسدي جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة".

وتابع: "اعتزال كرة القدم؟ لا أعلم، ولكن في الوقت الحالي أريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي مثل بقية اللاعبين".

وعن وجهته المقبلة وإمكانية عودته إلى بلجيكا، أجاب هازارد: "لا أعلم حتى الآن، كل شيء وارد حدوثه في عالم كرة القدم، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

واختتم هازارد تصريحاته، مؤكدًا: "يحدث ما يحدث، ولكنني واثقًا من قدرتي على الاستمرار في الملاعب".

يذكر أن هازارد قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو.

ويُعد هازارد محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها الدوري الأمريكي والكندي.