الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هازارد يكشف موقفه من الاعتزال بعد الرحيل عن ريال مدريد

إيدين هازارد
إيدين هازارد

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد، جناح ريال مدريد السابق، عن مستقبله بعد رحيله عن صفوف النادي الملكي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن عن رحيل هازارد عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الماضي 2022/ 2023.

وعانى هازارد خلال مشواره مع ريال مدريد من تراجع كبير في مستواه، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي ويتواجد على مقاعد البدلاء، تحت قيادة المدربين الفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، بجانب لعنة الإصابات التي لاحقته طوال الفترة الماضية.

 

هازارد يكشف مصيره بعد الرحيل عن ريال مدريد

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات هازارد، قائلًا: "لقد قرأت الكثير عن نفسي في الإعلام، ولكنه كثير من الهراء".

وأضاف: "لقد كنت في راحة لمدة ثلاث سنوات مع ريال مدريد، لذلك جسدي جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة".

وتابع: "اعتزال كرة القدم؟ لا أعلم، ولكن في الوقت الحالي أريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي مثل بقية اللاعبين".

وعن وجهته المقبلة وإمكانية عودته إلى بلجيكا، أجاب هازارد: "لا أعلم حتى الآن، كل شيء وارد حدوثه في عالم كرة القدم، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

واختتم هازارد تصريحاته، مؤكدًا: "يحدث ما يحدث، ولكنني واثقًا من قدرتي على الاستمرار في الملاعب".

يذكر أن هازارد قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو.

ويُعد هازارد محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها الدوري الأمريكي والكندي.

هازارد ريال مدريد إيدين هازارد الميركاتو الصيفي تشيلسى الدوري الامريكي

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

"الدستور" يكشف تفاصيل عرض الزمالك للتعاقد مع حسين الشحات

التموين: طرح 150 رأس ماشية يوميًا.. وإقامة 36 شادرًا لبيع الخراف الحية

منتصف التعاملات| سعر صرف اليورو اليوم الاحد 18-6-2023

صحة المنيا: فحص وعلاج 1574 مواطنًا ومواطنة بقرية دير أبوحنس بملوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران