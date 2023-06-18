الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"المعاهد الأزهرية" يناقش طلاب الثانوية بشأن الشكل الجديد للامتحانات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، لجان الامتحانات بمعهد فتيات عبدالرحمن عزام، والتي تضم ٤ معاهد، ولجان الامتحانات بمعهد فتيات البدرشين والتي تضم ٣ معاهد، ولجان بنين البدرشين الإعدادي الثانوي والتي تضم ٧ معاهد، بمحافظة الجيزة، وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يستطيعون تأدية الامتحانات في جو مناسب، كما حرص على توجيه الأسئلة للطلاب ومعرفة مدى صعوبة أو سهولة الامتحانات، وبعد نهاية انتهاء الطلاب من امتحان مادة التاريخ استطلع آراءهم حول الشكل الجديد للامتحانات، كما استمع لمقتراحاتهم والتي سيستفيد منها زملاءهم في الأعوام المقبلة.

ووجّه رئيس القطاع على سرعة إسعاف طالبة أصيبت بإغماء ولم يغادر اللجنة حتى اطمأن عليها وأصبحت الطالبة في حالة جيدة، كما وجّه فضيلته بضرورة توفير كل سبل الراحة لطالبة حُرمت من نعمة البصر وتنفيذ كل متطلباتها.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبًا وطالبة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية ٧٧٠ طالبًا وطالبة.

قطاع المعاهد الأزهرية محافظة الجيزة معهد فتيات البدرشين

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