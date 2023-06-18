محافظ أسيوط وأعضاء "النواب" و"الشيوخ" يبحثون حل مشاكل المواطنين

عقد اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، اجتماعًا بعددٍ من أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ بالمحافظة، لبحث تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين واستكمال المشروعات المتعثرة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية في المشروعات والمبادرات التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إعلاءًا للمصلحة العامة تنفيذًا لبرامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

والتقى محافظ أسيوط، خلال شهر يونيو، كل من النائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب إبراهيم نظير والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب اللواء عصام العمدة والنائب الدكتور ناصر عثمان والنائب محمد عيد والنائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد حسين جودة والنائب علاء خير الله والنائب الحسيني جلال والنائبة نشوى رائف والنائبة صفاء عيادة والنائبة نجلاء العسيلى أعضاء مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلى عضو مجلس الشيوخ وذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ والدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس محسن محمود رئيس قطاع توزيع كهرباء جنوب ومصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للابنية التعليمية بأسيوط وممدوح حماد وكيل وزارة التموين ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ، أهمية تقوية جسور التواصل بين القيادات التنفيذية وكافة الاجهزة بالمحافظة بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لخدمة الوطن والمواطنين وتلبية مطالب وطموحات وأحلام أبنائها في التقدم والتنمية ، مثمنًا دور البرلمان المصرى وجميع نوابه في تشريع القوانين والقرارات وضمان تنفيذ السياسات بطريقة فعالة وتحقيق توازن القوى وتعزيز دوره كمدافع عن المصلحة العامة، لافتًا إلى استمرار تنفيذ جولات وزيارات ميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها ومتاعبة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتفعيل المشاركة المجتمعية، ووضع حلول لبعض الملفات التي تحتاج للدعم والتحفيز بكل القطاعات.

وتم خلال اللقاء مناقشة طلبات ومقترحات النواب بخصوص تنفيذ بعض المشروعات الخدمية بقطاعات التموين والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى ،وخطوات تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى المستهدفة فضلا عن اعمال تسليم مشروعات المرحلة الاولى من المبادرة، بحضور بعض رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات ومديري العموم بديوان عام المحافظة كما قام المسئوليين المعنيين بالرد على طلبات النواب والاستجابة العاجلة لبعض الطلبات ودراسة البعض الاخر لايجاد الحلول العاجلة لها.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحرص محافظ أسيوط على اللقاء الدوري بهم والتفاعل مع طلباتهم ومقترحاتهم ، مؤكدين أن هذه اللقاءات تعد بمثابة فتح قنوات للتواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات الشارع الأسيوطي وطموحاته خلال الفترة القادمة لافتين إلى أن أهم القضايا التي تتصدر اهتماماتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع