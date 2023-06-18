الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحبس سنة و10 آلاف جنيه غرامة لـ"مبيض محارة" لحيازته مواد مخدرة بأسيوط

الدائرة الثالثة عشر
الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط مبيض محارة بالحبس لمدة عام و10 آلاف جنيه غرامة؛ لاتجاره في المواد المخدرة بمركز أبوتيج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح حفني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد الزارع وحازم شوقي عقيل الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبدالعال.

تعود وقائع القضية رقم 1330 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود معلومات للملازم أول محمد عصام، معاون مباحث مركز شرطة أبوتيج، تفيد بقيام "محمد. ع. س" 32 عاما، مبيض محارة، مقيم بمركز أبوتيج، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها النصف جملة والقطاعي، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يتخذ من مسكنه مكانا لإخفاء المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات قاد الملازم أول محمد عصام جمال، معان مباحث مركز شرطة أبوتيج، قوة أمنية لضبط المتهم وتفتيش منزله، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيك بداخله كمية من نبات البانجو المخدر، وكمية من الأفيون، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

وأحال المستشار خالد محمد عبدالشكور، المحامى العام لنيابات جنوب أسيوط، المتهم إلى محكمة الجنايات؛ لحيازته مخدر الأفيون وكذا نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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