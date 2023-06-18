"هدية الحاج والمعتمر" تستعد لخدمة أكثر من 6.5 مليون مستفيد

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، اليوم الأحد، حزمة من البرامج والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من القدوم إلى الوداع؛ بهدف خدمة 6 ملايين و500 ألف مستفيد في موسم حج هذا العام من خلال تقديم خدمات منوعة منها الترجمة والإرشاد المكاني والتوجيه وتذكير بالسنن النبوية ومنها ما يخص الإطعام والسقيا، واستقبال الوفود وضيافتهم في مكاتب ومقرات الجمعية، وكذلك العناية بضيوف الرحمن من منتجات ابتكارية وإبداعية، والنيابة في تنفيذ النسك من الكفارات والصدقات والإنابة في تنفيذ المناسك.



وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي الحتيرشي -وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس)- أن الجمعية تلتقي بضيوف الرحمن من نقاط الوصول بمطارات الحجاج، والمنافذ الحدودية البرية وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة (عرفات، ومزدلفة، ومنى) وفي نقاط المغادرة بمراكز تفويج الحجاج التابعة لوزارة الحج والعمرة والمطارات، مشيرا إلى أنها تعمل ضمن منظومة القطاعات العاملة في الحج والعمرة وتغطي مشاركتها في موسم حج هذا العام 1444هـ عددًا من المشاريع والخدمات التي تسهم في التسهيل والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أداء المناسك.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة، اكتمال جاهزية مجمّع الدوائر الحكومية في حِمى المشاعر المقدسة لاستضافة القطاعات الحكومية المشاركة في تنظيم موسم حج هذا العام 1444هـ.



وأوضحت أن المجمع يُعد واحدا من المشروعات النموذجية بتصميمه الذي تم بناؤه وفق أفضل المواصفات الفنية والتقنية، إضافةً إلى موقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة، مبينةً أن مساحته الإجمالية تزيد عن 1.1 مليون متر مربع، كما يضم 49 مبنى بطاقة استيعابية تتجاوز 10 آلاف موظّف، مشيرة إلى أن مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر بيئة عمل (إدارية – سكنية) للجهات الحكومية المشاركة في تنظيم الحج وتلبي احتياجات منسوبيها، إضافةً إلى تقديم خدمات الدعم اللوجستي في إدارة وتشغيل وصيانة المجمّع على مدار الساعة.



كما أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.



وفي السياق، واصلت شركة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا تقديم خدماتها التوعوية والإرشادية لـ 68 ألفا و588 حاجا ممن وصلوا إلى مساكنهم بمكة المكرمة حتى الآن من مختلف الجنسيات، والذين يشكلون جزءًا من الأعداد التي ستخدمها الشركة خلال موسم حج هذا العام.

وأشارت الشركة إلى حرصها على رفع جودة وكفاءة خدماتها عبر ترشيح أفضل الكوادر البشرية المؤهلة من ذوي الخبرة الميدانية، بما يضمن تحقيق الجودة في العمل بكفاءة، وتطبيق نماذج الجودة المعتمدة بالشركة في جميع إجراءات العمل ومراحله وتحقيق التكامل بين الأنظمة التقنية المستخدمة، لتقديم خدمة أفضل وأسرع للحجاج وتطبيق معايير الأداء أو القياس ومراجعتها، للوصول إلى أفضل خدمة مقدمة.