محافظ أسوان يفتتح فعاليات ورشة عمل البرنامج التدريبي للمشروعات الخضراء

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجلسة الافتتاحية لفعاليات ورشة العمل للبرنامج التدريبى والتوعى الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى مرحلتها الثانية التى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وطبقًا لقرار رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى.

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بما يساهم فى الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

جاء ذلك وسط حضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، وفاطمة إبراهيم السكرتير العام، وسلمى نصار، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى ناهد فؤاد ممثل وزارة الاتصالات، وممدوح السيد ممثل وزارة البيئة، أعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة الوطنية بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والقيادات الجامعية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمجلس القومى للمرأة والجهات المعنية.

وبدأت الفعاليات بتفقد محافظ أسوان لمعرض أيادى مصر للمنتجات البيئية ، أعقبه السلام الوطنى.

فى كلمته، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية ، وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أنه إستكمالاً لهذا المشروع الوطنى الطموح فإننا نأمل بالعمل على تكثيف التوعية والتعريف بمحاور وأهداف هذه المبادرة الغير مسبوقة ، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم وعناصر النجاح طبقاً للإشتراطات التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بشأن ضوابط المبادرة لجذب المزيد من المشروعات المشاركة فى المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

أشار أشرف عطية إلى أن قصص النجاح كثيرة ومتنوعة ، ولكن لنا فى محافظة أسوان قصة عمل وكفاح متميزة كتبت فصولها من عرق وجهد وإخلاص الجميع فى ظل تحديات عديدة ، ومن بينها حصول قرية فارس بكوم أمبو على كونها أفضل قرية نموذجية صديقة للبيئة على مستوى الجمهورية لخلوها من الإنبعاثات الكربونية وبها الذكاء الاصطناعى، مقدماً شكره للمشاركين فى ورشة العمل للبرنامج التدريبى، وأيضاً شركاء النجاح من المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجهات المعنية ، كما إستعرض محافظ أسوان ما شهدته المحافظة من طفرة كبيرة فى كافة قطاعات العمل على مدار الـ 3 سنوات ونصف مما ساهم فى الإرتقاء والنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أوضحت ممثل وزارة التخطيط بأن هناك دور حيوى وفعال لـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتأهيل المشروعات المختلفة التى تقدمت لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتى تهدف لوضع حلول للحد من تغير المناخ، خاصة أنها ترتكز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة والمرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة ، والمشروعات الغير هادفة للربح.

لفتت إلى أنه يتم إختيار 162 مشروع من كل محافظة وسيتم تصعيد 18 مشروع من إجمالي المشروعات المقدمة التي تتجاوز الـ6 ألاف مشروع من خلال اللجان المختصة مع إغلاق باب التقدم على المنصة الإلكترونية (https://www.sgg.eg) فى 30 يونيو القادم، ليتم مشاركتهم فى مؤتمر المناخ الذى سيتم تنظيمه هذا العام فى دولة الإمارات الشقيقة.

أضافت أنه لأول مرة فى مصر يتم وضع خريطة لكل المشروعات التى تتقدم للمبادرة التى يشترط فيها بأن تكون مشروعات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وترتكز على المكون الأخضر، والمكون الذكى وبذلك تتيح فرصة هائلة للمستثمرين بأن يتبنوا هذه المشروعات وهذه الأفكار والرؤى الجديدة، موضحة أنه يتم توفير الدعم التقنى والدعم المالى للمشروعات حيث يتم تسليم الجائزة للمشروع الفائز ، والتى تصل إلى 750 ألف جنيه ، ويتم بإستمرار إتاحه الفرصة لأى مشروع بأن يتعرف على آلية التجهيز والإعداد الجيد لمشروعه ليكون بالكفاءة والجودة المطلوبة التي تؤهله للمنافسة فى أى مسابقة محلية أو دولية .