إصابة عامل فى حريق مجمع طبى بالخانكة.. ومحافظ القليوبية يأمر بفتح تحقيق عاجل

أصيب عامل فى حريق داخل مجمع عيادات طبية داخل مسجد بمنطقة القلج بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية وجرى نقله إلى مستشفى الخانكة التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من عدد من أهالى منطقة القلج بمدينة الخانكة بالقليوبية بتضررهم من نشوب حريق داخل مجمع عيادات طبية بمنطقة القلج بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية داخل مسجد ووجود إصابات نتيجة الحريق وحدوث هلع وفزع للمرضى والعاملين والمترددين على المجمع الطبى.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وجرى الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء برئاسة العميد هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وسلامة المرضى داخل المجمع الطبي.

وتبين من تحريات المباحث بمديرية أمن القليوبية والمعاينة الأولية، أن الحريق نشب فى المجمع الطبى المكون من ثلاثة طوابق نتيجة حدوث ماس كهربائى فى الطابق الثاني وأصيب «عمر . ع . ع» 23 سنة، عامل بحالة اختناق وحدوث غيبوبة له وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جانبه، أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، بتشكيل لجنة متخصصة من المحافظة ومديرية الصحة للتحقيق وفحص أسباب اندلاع الحريق داخل المجمع الطبى المكون من ثلاث طوابق والمسجد أيضا وإعداد مذكرة تفصيلية بالواقعة كاملة ومراجعة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية داخل كافة طوابق المجمع الطبى بمدينة الخانكة.