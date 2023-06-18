مهرجان السينما العربية يعلن عن مسابقة للسيناريو بجوائز مالية

أعلن مهرجان السينما العربية عن مسابقة بين كُتّاب السيناريو في العالم العربي يُمنح الفائزون الثلاثة الأوائل فيها جوائز مالية قيّمة.

وسوف يبدأ المهرجان في تلقي أعمال المسابقة من خلال رابط للتسجيل، مع مراعاة بعض الاعتبارات والشروط، من بينها ألا يكون السيناريو قد سبق مشاركته أو فوزه في مسابقات سابقة أو تم تصويره بالفعل.

وقال أيمن الحكيم، رئيس المهرجان، إن المسابقة مفتوحة لكتّاب السيناريو في العالم العربي بلا تمييز، ويجري الآن تشكيل لجنة للتحكيم من أسماء معتبرة في الوسط السينمائي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وسوف يُعلن عن أسماء الفائزين في ختام دورة المهرجان في العشرين من يوليو المقبل.

ويمكن للراغبين إرسال أعمالهم من خلال الرابط المخصص للمسابقة:

https://forms.gle/xh9rXB7mHYo6DaRJ9