الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: وثيقة ملكية الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص من 30% لـ65%

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية تؤمن بتعزيز الحياد التنافسي لأهميته في تعزيز استثمار القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية التي تنعكس على خلق فرص العمل وزيادة التنافسية.

وتابع، خلال كلمته بمؤتمر صحفي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، أن لتحقيق تعزيز استثمار القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية فإن المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدخل وثيقة ملكية الدولة التي جاءت بعد الكثير من الأبحاث والمشاورات مع كبار الخبراء والوزارات وممثلي القطاع الخاص، حيث تحدد استراتيجية مصر فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، وتسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من 30% في الوقت الحالي لتصل إلى 65%.

وأكد أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إضافية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار في الاقتصاد من خلال البرنامج الذي يمتد إلى 18 قطاعا اقتصاديا أساسيا.

وثيقة ملكية الدولة استثمار القطاع الخاص القطاع الخاص مجلس الوزراء رئيس الوزراء الحكومة المصرية

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