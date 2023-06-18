محاولة جديدة من الاتحاد البرازيلى للتعاقد مع أنشيلوتى

يصر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى اهتمام الاتحاد البرازيلي للتعاقد مع أنشيلوتي لخلافة تيتي في تدريب المنتخب الأول لكرة القدم في أقرب وقت ممكن.

في المقابل، أكدت إدارة ريال مدريد استمرار أنشيلوتي في منصبه مع الفريق للموسم الجديد 2023/2024.

محاولة جديدة من الاتحاد البرازيلي للتعاقد مع أنشيلوتي

ووفقًا لما ذكرته شبكة "Globo" البرازيلية، فإن الاتحاد البرازيلي يصر على التعاقد مع أنشيلوتي، سواء في الميركاتو الشتوي المقبل خلال شهر يناير، أو الانتظار حتى صيف 2024.

وأكدت الشبكة البرازيلية، أن الاتحاد البرازيلي يرى أن أنشيلوتي هو الأنسب لقيادة المنتخب الأول خلفًا لنظيره تيتي؛ نظرًا لخبرته الكبيرة في تدريب الأندية.

وأضافت الشبكة في تقريرها، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الاتحاد البرازيلي وأنشيلوتي بشأن موعد تدريب المنتخب الأول خلال نهاية شهر يونيو الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب الإيطالي، صاحب الـ64 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2024.

جدير بالذكر أن رامون مينيزيس يتولى تدريب منتخب البرازيل بشكل مؤقت، ونجح في قيادة الفريق نحو تحقيق فوز كبير على غينيا بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي جمعتهما.