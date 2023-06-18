رئيس مؤسسة التمويل: مُمتن لقيادة الرئيس السيسى التنمية فى مصر وإفريقيا

أعرب مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عن امتنانه لقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التنمية في مصر وإفريقيا.

وقال خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن إصدار مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة أمر مهم للغاية، لأنه يمثل إطارًا حقيقيًا لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتابع: الاقتصاد العالمي يشهد المزيد من التحديات، والتغيرات وهناك المزيد من الصدمات والتحديات ظهرت بعد كوفيد- 19، فإن الاقتصاد العالمي يواجه الكثير من التحديات من غذاء وطاقة وتضخم وسوف يصل النمو الاقتصادي إلى 2.1 في عام 2023.