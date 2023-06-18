الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رانيا المشاط: 9 مليارات دولار قيمة مشروعات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر

رانيا المشاط
رانيا المشاط

وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر إلى مؤسسة التمويل الدولية وجهودها في حشد التمويل والخدمات الاستشارية التي تقدمها، والتي تعزز الإنتاجية وتدعم القطاع الخاص.

وأضافت المشاط، خلال مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ورئيس مؤسسة التمويل الدولية، اليوم الأحد، أن مؤسسة التمويل الدولية لديها مشروعات في مصر بقيمة وصلت إلى 7 مليارات دولار بالإضافة إلى 2 مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة، وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الجديدة مع المؤسسة تعكس أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية والتعاون الإنمائي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الحلول المبتكرة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية مصر 2030.

9 مليارات دولار 5 سنوات المقبلة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط

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