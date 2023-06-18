فحص وعلاج 460 حالة في قافلة مستقبل وطن الطبية بأرمنت

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأحد، قافلة طبية شملت عدد من التخصصات الطبية.

ضمت القافلة التي تم تنفيذها بمنطقة أرمنت الحيط بجوار مسجد البنزي تخصصات متنوعة أبرزها الرمد والنساء والتوليد والجراحة والأنف والأذن، كما ضمت القافلة عيادات للكشف المبكر عن الامراض وعيادات تنظيم الأسرة .

ونجحت القافلة في الكشف علي ما يزيد عن 460 حالة وتوفير العلاج اللازم لهم، وتم تنفيذ القافلة بإشراف الدكتور اسماعيل السعدي أمين الحزب بمركز أرمنت والدكتور محمود عبد الوهاب أمين أمانة الصحة بالحزب بالأقصر والدكتور محمود متولي أمين أمانة الشباب بالحزب بالأقصر، وقيادات وأعضاء الحزب بمركز أرمنت.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ سلسلة القوافل الطبية والعلاجية التي أطلقتها أمانة الحزب بالأقصر، واستهدفت تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للأهالي في القرى والنجوع والمناطق النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك تفعيلا لأهداف مبادرة حياة كريمة.

أكد الدكتور محمد العماري أن الحزب أخذ على عاتقه المساهمة في توفير خدمات طبية وصحية للفئات الأولى بالرعاية في مختلف قري ونجوع الأقصر، وتم إطلاق عدد كبير من القوافل الطبية في مختلف القري والنجوع بالمحافظة وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والمؤسسات الطبية وعدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

شارك في القافلة الدكتورة اسراء مظلوم اخصائية الرمد والدكتور جورج وهيب اخصائي الجراحة والدكتورة مادونا عاطف أخصائي الأطفال والدكتور ريمون ميخائيل امين الصحة بأرمنت وفادي لطفي امين الاعلام بارمنت وسيد كامل امين التنظيم بارمنت وفريق من مستشفي العيون الدولى وعدد من المتطوعين