الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ورئيس مؤسسة التمويل الدولية (بث مباشر)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

يقدم موقع "الدستور" بثا مباشرا لمؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية.

وكان قد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، لا سيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم بين الجانبين، بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوﺛﻴﻘﺔ سياسة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

رئيس الوزراء مؤسسة التمويل الدولية مصطفى مدبولى رئيس مؤسسة التمويل الدولية بث مباشر

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