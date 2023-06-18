تقارير: «كانتي» ينهي المرحلة الأخيرة من الفحص الطبي تمهيدًا للانضمام لاتحاد جدة

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي الاتحاد السعودي، بات على مشارف الإعلان عن ضم لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، في صفقة انتقال حر، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن كانتي أكمل الجزء الثاني والأخير من الفحوصات الطبية مع نادي الاتحاد يوم أمس، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقة في الساعات المقبلة.

وأضاف رومانو، أنه تم تغيير البنود الشخصية في العقد الذي سيكون أطول من المتوقع.

وسينضم كانتي – البالغ من العمر 32 عامًا – إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي، بنهاية يونيو الجاري.

وكان رومانو، قد أشار في وقت سابق، إلى أنه لاعب الوسط الفرنسي سيحصل على راتباً كبيرًا، يبلغ 100 مليون يورو في الموسم في الاتحاد السعودي، لينضم إلى زميله السابق في المنتخب الفرنسي كريم بنزيما.

واكتفي كانتي بالظهور مع «البلوز» في 7 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن عاني من إصابة في أوتار الركبة.