الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 في مشاجرة بالشرقية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 5 بسحجات وكدمات وجروح قطعية متعددة بسبب حدوث مشاجرة مع آخرين بنطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية الشعراء  نطاق مركز كفر صقر، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 5 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح قطعية، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم وتحويل إحدى الحالات إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة. 

مواطنين سحجات وكدمات مشاجرة مركز كفر صقر محافظة الشرقية الاسعافات الأولية

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