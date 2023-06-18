الإحصاء: 10.7% زيادة في عدد مشتركي الانترنت عن طريق ADSL منتصف 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2021 / 2022.

وأظهرت أهـم مؤشراتها حول خدمات الانترنت والهاتف المحمول، أن عدد مشتركي الانترنت عن طريق ADSL يبلغ 10.5 مليون مشترك في يونيو 2022، مقابل 9.5 مليون مشترك في يونيو 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.7%.

وبلغ عدد مستخدمي الانترنت عـن طريق الهاتف المحمول 68.5 مليون مستخدم في يونيو 2022 مقـابل 59.7 مليون مستخدم في يونيو 2021 بنسبة زيادة قدرها 14.9%.

كما بلغ عدد مستخدمي الانترنـت عـن طريق USB Modem 2.1 مليــون مستخدم في يونيو 2022 مقابل 3,2 مليون مستخدم في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 34,5%.

وسجّل عدد خطوط الهاتف المحمول 98.3 مليون خط في يونيو 2022 مقابل 98.6 مليون خـط في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 0,3%.

أما عن إحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بلغ عدد السنترالات التليفونية وحمولتها والخطوط الشغالة بها 1605 سنترال عـام 2021 / 2022 مقــابل 1199 سنترال عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 33,9%.

كما بلغت حمولة السنترالات 19,9 مليون خط عـام 2021 / 2022 مقابل 23.3 مليون خط عام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبته 14,5%.

وسجل عدد الخطوط الشغالـة 12,2 مليـون خط عـام 2021 / 2022 مقابل 12.8 مليون خط عـام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبته 4,5%.

وحول توزيع الخطوط التليفونية الأوتوماتيكية، بلغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومـي 84,0 ألـف خـط عام 2021 / 2022 مقابـل 94,0 ألف خـط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10,5%.

وبلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 316,7 ألف خط عــام 2021/2022 مقابل 407,5 ألف خـط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22,3 %.

بلغ عدد الخطـوط التليفونية بالمنازل 6,4 مليون خـط عــام 2021/2022 مقــابل6,7 مليون خط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4,6%.

وبلغ متوسط عدد خطـوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 253 خط عام 2021 / 2022 مقابل 262 خط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3,4%.