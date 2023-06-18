الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير تربوى: امتحان اللغة العربية "خالٍ" من سلبيات الأعوام السابقة

امتحانات
امتحانات

علق سيد عبداللاه، الخبير التربوي، على امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

 

وقال في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الدكتور رضا حجازي وزير التريبة والتعليم، أوفى بوعده وبداية مبشرة، وجاء امتحان اللغة العربية خاليًا من سلبيات الأعوام السابقة.


وأضاف: الامتحان مطابق للمواصفات، ويشمل مستويات التفكير المختلفة ويراعي الفروق الفردية لدى الطالب، ولأول مرة كل سؤال أمامه درجاته ولا يوجد سؤال يحتمل أكثر من إجابة، ولا جدوى من التظلمات هذا العام.

 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.


 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويُحال الموضوع إلى النيابة العامة.

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