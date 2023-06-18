الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة السعودية": 10 آلاف حاج تلقوا الخدمات الوقائية فى منفذ حالة عمار بتبوك

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 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن أن أكثر من 10 آلاف و900 حاج من حجاج بيت الله الحرام، تلقوا الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة لضيوف الرحمن القادمين حتى أمس عبر منفذ حالة عمار في منطقة تبوك، حيث تم دعم مركز المراقبة الصحية في مدينة الحجاج في المنفذ بالتجهيزات الطبية وكذلك تجهيز عيادة متكاملة لاستقبال الحجاج.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك يأتي في إطار منظومة خدمات مخطط لها أن تكون على مستوى عالٍ من التميز في الأداء لخدمة حجاج بيت الله الحرام، لافتة إلى أن المركز يعمل على مدار أربع وعشرين ساعة لمناظرة الحجاج القادمين والتأكد من وثائقهم وسلامتهم الصحية وتطعيم من لم يسبق له التطعيم.

وأشارت إلى أنه تم تدعيم المركز بـ66 فرداً من أطباء وصيادلة وفنيين وإداريين، إضافة إلى سيارتي إسعاف، فيما بلغ عدد الأسرة بالمركز 10 أسرة.

من جهة أخرى، تقدم الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، 185 برنامجًا ومبادرة نوعية وذلك بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، لتحقيق أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام تيسيرًا وتخفيفًا لهم؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتشمل تلك البرامج والمبادرات النوعية التي تحرص الرئاسة على تنويعها، استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورقمنة البرامج، وتسخير التطبيقات الإلكترونية، في مختلف المجالات خدمة للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم وإطلاق حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها الـ11 تحت شعار" من الوصول إلى الحصول".

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