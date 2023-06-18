استعدادات أمنية مكثفة لتسهيل عملية خروج طلبة الثانوية العامة من امتحان "العربى" (فيديو)

قبل لحظات قليلة من خروج طلاب الثانوية العامة، وانتهاء المدة الزمنية لامتحان اللغة العربية، قامت القوة الأمنية المكلفة بتأمين عملية خروج ودخول الطلاب، برفع درجة الاستعداد القصوى لمنع التزاحم ببوابات مدرسة الأورمان الإعدادية بمحافظة الجيزة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويُحال الموضوع إلى النيابة العامة.