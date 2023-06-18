"السرعة القصوى صفر" جديد أشرف العشماوي عن المصرية اللبنانية

صدرت حديثا عن الدار المصرية اللبنانية، رواية جديدة للكاتب أشرف العشماوي بعنوان "السرعة القصوى صفر"، بتصميم غلاف للفنان كريم آدم.

وتحكي الرواية قصة أسرة مصرية عاشت في حي جاردن سيتي بالقاهرة قبل ثورة يوليو بسنوات طويلة، وعانت بعدها أعوامًا كثيرة، أحداث غريبة وشخصيات مُركبة تشابكت مصائرها حتى النهاية، وما بين الحقيقة والخيال يسرد العشماوي خيوط الحكاية وينسج فصولها على مهل، يروي لنا قصص الطفولة والغرام والمغامرة والهروب والجريمة والمؤامرة وصراعات السياسة مع السُّلطة الدينية على مقعد وحيد من خلال تصوير دقيق لمجتمع غربت شمسه منذ سنوات بعيدة لكن دفئها لم يبرد بعد.

رواية تشبه جذع شجرة عجوز يضرب بجذوره في أرض التاريخ، راح المؤلف يدق عليه بمعول خفيف، لتتشكل منه شخصيات روايته وتتدفق حكاياتها وتُرسم صُورها وتتحرك أحداثُها في مشهدية عالية بأصوات أبطالها الأربعة، وعلى هامش من مقاطع الإذاعة المصرية عبر ثلاثين عامًا، حتى يصل بك إلى النهاية لتفاجَأ أن القصة لم تبدأ بعد، وأن كل ما فات ربما كان مجرد مقدمة، وأن بقية أحداثها لا تزال مستمرة.

ويعد العشماوي من الكتاب الأكثر مبيعًا في مصر والوطن العربي، وصدر له عن الدار المصرية اللبنانية عشر روايات وكتاب وثائقي عن تهريب الآثار المصرية واستردادها بعنوان "سرقات مشروعة"، الذي سلط الضوء فيه على الآثار المصرية التي تم تهريبها والمحاولات القائمة لاستردادها منذ عهد محمد علي باشا، والي مصر، في 1805م وحتى سرقة المجمع العلمي المصري في عام 2011.

وحصل "العشماوي" على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2014 عن روايته "البارمان" وجائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى مملكة البحرين الثقافية عام 2019 عن روايته "كلاب الراعي"، ووصلت رواية "بيت القبطية" للقائمة القصيرة جائزة ساويرس للثقافة عام 2020، وفاز بجائزة الرواية ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2021 عن رواية "صالة أورفانيللي".