الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ مطروح يتفقد لجان شهادة الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، حيث يؤدى الطلاب اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية كأول أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كل العقبات وتهيئة الجو الملائم لهم.

وتفقد محافظ مطروح لجنتي مدرسة الشهيد مصطفى أمين هيبة ومدرسة الشهيد محمد نجا سعد للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي عقبات، وتوفير كل سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين، مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسة بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية مع غرفة عمليات المحافظة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب. 

واطمأن محافظ مطروح على التنسيق التام مع كل الجهات المعنية بالمحافظة من مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة، وهيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربي، والاتصالات لمراجعة صيانة الخطوط الأرضية باللجان، ومديرية التموين لتوفير الخبز للمراقبين بالاستراحات، وذلك ضمن جهود توفير كل التأمين الطبي والإداري والخدمي والاحتياجات والتجهيزات اللازمة.

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الثانوية العامة التربية والتعليم الثالث الثانوي مطروح امتحانات

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