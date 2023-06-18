منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة يواجه الأردن فى البطولة العربية

يبدأ منتخب مصر للناشئين لكرة السلة تحت 16 عاما مشواره في البطولة العربية التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 18 إلى 26 يونيو بمواجهة منتخب الأردن في السابعة مساء بصالة الأمير حمزة.

ويشارك في البطولة أربعة منتخبات هى «مصر والأردن والجزائر وتونس»، وتقام بنظام الدوري من دور واحد ثم تقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم السبت المقبل، حيث يلتقي الفريق الذي احتل المركز الأول مع الرابع والفريق الذي احتل المركز الثاني مع الثالث.

عمرو أبوالخير المدير الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة اختار 14 لاعبا للمشاركة في البطولة وهم: محمد وائل وزين الدين أده ورامي مجدي وأنس عبد المطلب ويوسف الجابري وعلي عسران وأمير مجدي ونور الصاوي وعمر حاتم وعمر موفق ويوسف الحلواني وأحمد ربيع وأحمد فادي هاني وعمر عصام.